Burna Boy и Анитта выступили перед финалом Лиги чемпионов

Нигерийский музыкант Burna Boy и бразильская певица Анитта выступили перед финалом Лиги чемпионов.

Burna Boy — звездный нигерийский исполнитель, известный мировыми хитами Last Last и It's Plenty.

Burna Boy. Фото AFP

В 2013 году Анитта вышла с композицией Zen на первое место в хит-параде Бразилии. Она давно является звездой в Латинской Америке.

Анитта. Фото AFP

Также специальным гостем церемонии стал диджей Alesso. Он и Анитта уже объединяли усилия в 2017 году при работе над композицией Is That for Me.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» в Стамбуле начнется в 22.00 по московскому времени.