Фюллкруг: «Боруссии» не повезло, но мы частично заслужили это поражение»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллкруг прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Нам не повезло, но мы частично заслужили это поражение. «ПСЖ» сыграл так, как мы ожидали, но мы не сделали то, что хотели. Я очень ждал своего дебюта в этом турнире, но я здесь не просто для того, чтобы насладиться им, я хотел победить. Речь идет о мелких деталях, о том, как и когда мы давим на соперника, и сегодня вечером мы оставили слишком много пространства им», — цитриует пресс-служба УЕФА Фюллкруга.

Парижская команда набрала 3 очка и возглавила группу F. «Боруссия» идет на последней строчке — 0 очков.