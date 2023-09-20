Пиоли — о ничьей с «Ньюкаслом»: «Мы разочарованы, потому что с такой игрой надо побеждать»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли разочарован ничьей с «Ньюкаслом» (0:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы разочарованы, потому что с такой игрой надо побеждать. Мы были хороши на всех участках поля и очень хотели выиграть. Наша цель — выйти из этой группы, и было желание хорошо стартовать. Все игроки важны: те, кто начинают в «основе», и те, кто выходят на замену. Мы не реализовали очень хорошие моменты», — приводит слова Пиоли сайт УЕФА.

В первом тайме матча с «Ньюкаслом» «Милан» нанес 7 ударов в створ, что является клубным рекордом в Лиге чемпионов.

Команды набрали по 1 очку в группе F. Следующий матч «Милан» проведет 4 октября на выезде с дортмундской «Боруссией», а «Ньюкасл» в этот же день примет «ПСЖ».