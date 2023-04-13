Анчелотти: «Мы провели полноценный матч и должны сыграть так же в Лондоне»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Челси» (2:0) в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Сегодня мы провели полноценный матч. И должны сыграть так же в ответной встрече в Лондоне. Мы поставили себе цель добиться преимущества перед вторым матчем, и у нас это получилось. «Челси» очень хорошая команда и порой нам приходилось терпеть.

Мы прикладывали усилия, чтобы вернуть мяч и прессинговать, когда команды играли в равных составах и это, возможно, отняло у нас немного энергии. Но я доволен тем, как мы сыграли и хочу большего на «Стэмфорд Бридж», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Ответная игра пройдет в Лондоне 18 апреля и начнется в 22.00 мск.