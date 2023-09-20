Гвардиола: «В створ «Манчестер Сити» пробил 22 раза, это говорит о том, что мы все сделали правильно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (3:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Даже не знаю, сколько моментов мы упустили в двух последних матчах. Мы играли весьма хорошо, но не могли забить. Мы были настойчивы и в итоге победили. В створ мы пробили 22 раза, это говорит о том, что мы все сделали правильно», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

«Манчестер Сити» набрал 3 очка и лидирует в группе G. У «Црвены Звезды» — по 0 очков.