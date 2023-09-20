Витинья: «ПСЖ» был единым целым до самой последней минуты»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (2:0) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Это очень важный результат, особенно с учетом того, как именно мы его добились. Мы были сильнее. Мы были единым целым до самой последней минуты. Приз лучшего игрока матча? Это важный результат и для меня лично. Хочу приносить пользу команде и в последующих матчах. Хочу, чтобы мы продолжали побеждать», — цитирует пресс-служба УЕФА Витинью.

Парижская командра набрал 3 очка и возглавила группу F. «Боруссия» идет на последней строчке — 0 очков.