Гвардиола впервые выиграл Лигу чемпионов не с «Барселоной»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впервые выиграл Лигу чемпионов не с «Барселоной».

10 июня в финале турнира «горожане» обыграли «Интер» со счетом 1:0 и впервые в своей истории выиграли главный европейский трофей.

Последний раз 52-летний Гвардиола побеждал в Лиге чемпионов в сезоне-2010/11 c «Барселоной». Тогда в финале команда обыграла «Манчестер Юнайтед» (3:1). Также он выигрывал турнир с каталонским клубом в сезоне-2008/09 и брал трофей с «Барсой» в качестве игрока (1991/92).

По количеству побед в ЛЧ Гвардиола догнал Зинедина Зидана (3). Больше среди тренеров только у Карло Анчелотти (4).