Хави: «Лопес в «Барселоне» надолго, и я тут не разбрасываюсь словами»

Главный тренер «Барселоны» Хави после победы над «Шахетром» (2:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов оценил игру нападающего Фермина Лопеса. 20-летний испанец забил победный гол.

«В целом я в восторге от него. Он для нас ценный парень. Он в «Барселоне» надолго, и я тут не разбрасываюсь словами. Он психологически готов, проводит хороший сезон, у него устрашающий удар с дальней дистанции. Я им доволен и рад за него», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

«Барселона» одержала три победы в трех турах и с 9 очками лидирует в группе Н. «Шахтер» находится на третьей строчке (3 очка).