Калабрия: «У «ПСЖ» в атаке — феномен»

Капитан «Милана» Давиде Калабрия подвел итоги матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:3).

«Соперники сегодня были сильнее: они реализовали свои моменты. У них великолепная команда с сильными игроками в составе. Мы не забили. У них же в атаке — феномен.Нам надо было лучше контролировать мяч. Сгоряча анализировать сложно — слишком рано для этого. Тяжело сейчас, но еще не все окончено», — цитирует пресс-служба УЕФА Калабрию.

«ПСЖ» набрал 6 очков и занимает первое место в группе F. «Милан» — последний, у команды ни одной победы и ни одного гола в этом еврокубковом сезоне.