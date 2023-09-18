Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 13:20

Ибрагимович помогает Пиоли на тренировке «Милана» перед матчем Лиги чемпионов против «Ньюкасла»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович посетил тренировку «россонери» перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ньюкасла», сообщает MilanPress.it.

41-летний швед помогал главному тренеру «Милана» Стефано Пиоли на тренировочном занятии.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. «Милан» стал его последним клубом. Кроме того, форвард по ходу карьеры выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Барселону», «Интер», «Ювентус», «Аякс» и «Мальме».

«Милан» встретится с «Ньюкаслом» во вторник, 19 сентября. Начало встречи — в 19.45 по московскому времени.

Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
Стефано Пиоли
0
Читайте также
Защитник «Спартака» Бабич назвал Абаскаля идеальным тренером
«Краснодар» по-прежнему без поражений, провал «Локомотива», четвертая отставка тренера в восьми турах. Обзор Рабинера
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса «Пирола»
Рогов после слов Шольца предложил поднять вопрос о деоккупации ГДР
В Грузии предупредили о готовящемся в стране госперевороте
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Бавария» — «МЮ», «ПСЖ» — «Боруссия» и друге матчи 1-го тура
Шахтер: расписание матчей в Лиге чемпионов
«Лацио»: расписание матчей в Лиге чемпионов
«Милан»: расписание матчей в Лиге чемпионов
32 клуба нового сезона Лиги чемпионов. Вспомнишь всех?
Защитник «Униона» Гозенс — о матче с «Реалом» на «Бернабеу»: «Мы собираемся сражаться, а не восхищаться стадионом»
«Ньюкасл» — новый топ АПЛ или команда-пустышка? Как клуб развивается при саудовских шейхах и чего от него ждать в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тухель пропустит первый матч Лиги чемпионов против «МЮ» из-за дисквалификации

«Милан»: расписание матчей в Лиге чемпионов