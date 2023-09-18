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Лига чемпионов

Сегодня, 13:50

«Милан»: расписание матчей в Лиге чемпионов

Стало известно расписание команды «Милан» в Лиге чемпионов
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Оливье Жиру.
Фото Reuters
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Матчи групп Лиги чемпионов традиционно проходят во вторник и среду. Групповой этап ЛЧ стартует матчами 19 и 20 сентября, а заключительные игры назначены на 12 и 13 декабря.

В сезоне 2022 / 2023 красно-черные дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где встречались с «Интером». Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу нерадзурри. А в ответной встрече «Интер» на своем поле обыграл «Милан» — 1:0. По сумме двух игр со счетом 3:0 команда Симоне Индзаги вышла в финал Лиги чемпионов. Победителем ЛЧ прошлого сезона стал «Манчестер Сити». В финальной игре команда тренера Хосепа Гвардиолы обыграла «Интер» со счетом 1:0.

«Милан» в групповом раунде Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 сыграет в группе F с «Ньюкаслом», «ПСЖ» и «Боруссией Дортмунд».

Стартует итальянский клуб с домашней игры против «Ньюкасла» 19 сентября, во вторник. А групповой раунд закроет выездным матчем против команды из Англии 13 декабря, в среду.

Лига чемпионов: расписание матчей «Милана» в группе F

19 сентября, вторник

1 тур

19.45. «Милан» — «Ньюкасл»

4 октября, среда

2 тур

22.00 «Боруссия» Д — «Милан»

25 октября, среда

3 тур

22.00. «ПСЖ» — «Милан»

7 ноября, вторник

4 тур

23.00. «Милан» — «ПСЖ»

28 ноября, вторник

5 тур

23.00. «Милан» — «Боруссия» Д

13 декабря, среда

6 тур

23.00. «Ньюкасл» — «Милан»

«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно — в формате текстового онлайна.

Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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