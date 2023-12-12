«Интер» на своем поле примет с «Реал Сосьедадом» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 во вторник, 12 декабря. Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. За ключевыми событиями встречи «Интер» — «Реал Сосьедад» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч! Футбол 3» и на сайте matchtv.ru. Также за игрой можно следить на платном онлайн-сервисе «Кинопоиск».

В группе D итальянский и испанские клубы набрали одинаковое количество очков — по 11. Команда из Сан-Себастьяна опережает по дополнительным показателям и первое место. Итальянцы находятся на 2-й строчке в квартете.

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