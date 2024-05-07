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Сегодня, 16:43

Анчелотти: «Куртуа в очень хорошем состоянии, но ему нужно время»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» ворота команды будет защищать Андрей Лунин.

«Лунин будет играть. Куртуа в очень хорошем состоянии, но ему нужно время», — приводит слова Анчелотти Marca.

4 мая вратарь «Реала» Тибо Куртуа провел первый матч с августа 2023 года. Он сыграл против «Кадиса» (3:0) в 34-м туре ла лиги.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» завершился вничью — 2:2. Ответная встреча пройдет 8 мая.

Карло Анчелотти
Тибо Куртуа
ФК Бавария
ФК Реал
Андрей Лунин
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