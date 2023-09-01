Коман: «От этой Лиги чемпионов жду путешествий и новых впечатлений»

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман прокомментировали итоги жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов.

«Наконец-то еврокубки возвращаются. С нетерпением жду возможности снова сыграть в Лиге чемпионов. Я думаю, что мы попали в очень хорошую группу, в которой у нас есть хорошие шансы на прогресс. Лично я еще не играл ни на одном из этих трех стадионов и с нетерпением жду путешествий и новых впечатлений», — цитирует пресс-служба клуба Комана.

«Бавария» попала в группу А, где сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Копенгагеном» и «Галатасараем».