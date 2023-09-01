Масалитин: «У «ПСЖ» будут возникать проблемы в Лиге чемпионов»

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин считает, что у «ПСЖ» могут возникнуть проблемы с выходом из группы в Лиге чемпионов.

«Скажем так, подобрался очень приличный состав. Три команды, которые будут особенно амбициозны. Очень хорошая группа. У «ПСЖ» будут возникать проблемы. Пришел Луис Энрике, сейчас он будет менять команду. С Верратти, например, проблемы у него — сказал, что тот не будет играть. Сейчас идет перестройка, и как это все быстро он успеет или не успеет, тяжеловато сказать. «ПСЖ» тоже может подвиснуть тут», — цитирует «Газета.Ru» Масалитина.

«ПСЖ» попал в группу F, где сыграет против дортмундской «Боруссии», «Милана» и «Ньюкасла».