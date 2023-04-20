Корреа: «Если получится всегда играть так, как сегодня, «Интер» сможет многого добиться»

Нападающий «Интера» Хоакин Корреа прокомментировал ничью с «Бенфикой» (3:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это счастье. Мы хотели выйти в полуфинал и мы его заслужили. Команда сражалась, даже когда все складывалось не так, как нам хотелось. Мы показали себя настоящих. Если получится всегда играть так, как сегодня, сможем многого добиться. Хотим завершить сезон на высокой ноте», — цитирует пресс-служба УЕФА Корреа.

По сумме двух встреч миланская команда победила (5:3) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Ее соперником будет «Милан».