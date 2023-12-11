12 декабря «Севилья» в гостях во Франции на стадионе «Боллар-Делелис» сыграет против «Ланса» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Лансе. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния ЛЧ «Ланс» — «Севилья» пройдет на канале «Матч Футбол 1». Прямой эфир начнется в 20.30 мск.

Следить за ключевыми событиями игры «Ланс» — «Севилья» можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

«Ланс» с 5 очками занимает третье место в турнирной таблице группы B Лиги чемпионов. «Севилья» с двумя баллами находится на четвертой, последней строчке. В параллельной игре встретятся другие команды из группы B — «Арсенал» и ПСВ.

18 декабря в швейцарском городе Ньон пройдет жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 12 декабря