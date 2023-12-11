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Сегодня, 20:45

«Ланс» — «Севилья»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

Видеотрансляция игры ЛЧ «Ланс» — «Севилья» пройдет на канале «Матч Футбол 1» 12 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Юссеф Эн-Несери.
Юссеф Эн-Несери.
Фото Reuters
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12 декабря «Севилья» в гостях во Франции на стадионе «Боллар-Делелис» сыграет против «Ланса» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Лансе. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния ЛЧ «Ланс» — «Севилья» пройдет на канале «Матч Футбол 1». Прямой эфир начнется в 20.30 мск.

Следить за ключевыми событиями игры «Ланс» — «Севилья» можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

«Ланс» с 5 очками занимает третье место в турнирной таблице группы B Лиги чемпионов. «Севилья» с двумя баллами находится на четвертой, последней строчке. В параллельной игре встретятся другие команды из группы B — «Арсенал» и ПСВ.

18 декабря в швейцарском городе Ньон пройдет жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 12 декабря

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ланс
ФК Севилья
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