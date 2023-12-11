Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 12 декабря

12 декабря пройдет восемь матчей заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024. Ниже опубликована информация о расписании и трансляциях игр ЛЧ во вторник. Время начала — московское.

«СЭ» на своем сайте в матч-центре в текстовом формате проведет онлайн-трансляции ключевых событий встреч.

Расписание и трансляции матчей Лиги чемпионов 2023 / 2024 12 декабря

Группа А

23.00. «Манчестер Юнайтед» — «Бавария

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч ТВ»

23.00. «Копенгаген» — «Галатасарай

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч Арена»

Группа B

20.45. «Ланс» — «Севилья»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

20.45. ПСВ — «Арсенал»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Футбол 3»

Группа C

23.00. «Наполи» — «Брага»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

23.00. «Унион» — «Реал»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»

Группа D

23.00. «Интер» — «Реал Сосьедад»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»

23.00. «Зальцбург» — «Бенфика»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на matchtv.ru

18 декабря в швейцарском городе Ньон пройдет жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.