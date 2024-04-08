Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 10:30

Лига чемпионов — 1/4 финала: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 9 и 10 апреля

«Реал Мадрид» сыграет с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Гави, игрок ФК «Барселона».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

9 и 10 апреля состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует расписание и трансляции еврокубка. Время начала — московское.

Расписание четвертьфинала Лиги чемпионов:

9 апреля, вторник

22:00. «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko

22:00. «Арсенал» — «Бавария»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч! Футбол 1», «Кинопоиск»

10 апреля, среда

22:00. «ПСЖ» — «Барселона»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko

22:00. «Атлетико» — «Боруссия Д»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч! Футбол 1», «Кинопоиск»

Ответные матчи запланированы на 16 и 17 апреля.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Атлетико
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
0
Читайте также
Спортивный директор «Авангарда» рассказал о селекции клуба
Российскую всадницу отстранили от соревнований на два года за избиение лошади
Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
Абаскаль снова неадекватно отвечал на вопросы, Соболев грубо высказался о своих голах. Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак»
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: жеребьевка 1/4 финала — пары и матчи
Гвардиола заявил, что не думает об игре против «Реала» в Лиге чемпионов
Вратарь «Реала» Куртуа: «Надеюсь, мы обыграем «Манчестер Сити»
Вратарь «Баварии» Нойер хочет сыграть с «Арсеналом» в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов
Мюллер уверен в победе «Баварии» в матче с «Арсеналом» в Лиге чемпионов
Гвардиола — о календаре перед ЛЧ: «Мы играем с «Кристал Пэлас» в субботу, а у «Реала» 9 дней на подготовку!»
Лига чемпионов: даты и время начала матчей 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Осинькин: «Урал» вел агрессивную борьбу на протяжении всего матча»