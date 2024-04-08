Лига чемпионов

«Реал Мадрид» сыграет с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов

9 и 10 апреля состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует расписание и трансляции еврокубка. Время начала — московское.

Расписание четвертьфинала Лиги чемпионов:

9 апреля, вторник

22:00. «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko

22:00. «Арсенал» — «Бавария»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч! Футбол 1», «Кинопоиск»

10 апреля, среда

22:00. «ПСЖ» — «Барселона»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko

22:00. «Атлетико» — «Боруссия Д»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч! Футбол 1», «Кинопоиск»

Ответные матчи запланированы на 16 и 17 апреля.

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