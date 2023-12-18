Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций: где смотреть трансляцию жеребьевки плей-офф в прямом эфире

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 14.00 по московскому времени

В Ньоне (Швейцария) 18 декабря пройдет жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Сегодня также станут известны пары стыковых встреч (аналог 1/16 финала) в Лиге Европы и в Лиге конференций.

Жеребьевка ЛЧ начнется в 14.00 по московскому времени. Жеребьевка Лиги Европы — в 15.00, Лиги конференций — в 16.00.

Телеканал «Матч ТВ» на своем сайте matchtv.ru и на ТВ бесплатно покажет видеотрансляции жеребьевок Лиги чемпионов и Лиги Европы. Прямой эфир начнется в 13.45 мск. Жеребьевка Лиги конференций будет доступна на канале «Матч Футбол 1» с 16.00. Увидеть мероприятие в Ньоне также можно будет бесплатно на официальном сайте УЕФА.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевок Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Команды из одной страны не могут встретиться друг с другом на стадии 1/8 финала еврокубков. Клубы сыграют в двухматчевом противостоянии (дома и в гостях).