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Лига чемпионов

Сегодня, 23:00

Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 13 декабря

13 декабря запланированы восемь матчей Лиги чемпионов сезона 2023/2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эдин Терзич, главный тренер ФК «Боруссия».
Фото Global Look Press
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13 декабря, в среду, запланированы восемь матчей заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует расписание и трансляции. Время начала — московское.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию в перекличке всех матчей игрового дня. Ключевые события встречи будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Телеканал «Матч Премьер» проведет перекличку всех игр.

Расписание и трансляции матчей Лиги чемпионов 2023 / 2024 13 декабря

Группа F

23.00. «Боруссия» — «ПСЖ»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

23.00. «Ньюкасл Юнайтед» — «Милан»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч ТВ»

Группа E

23.00. «Атлетико» — «Лацио»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»

23.00. «Селтик» — «Фейеноорд»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

Группа G

20.45. «РБ Лейпциг» — «Янг Бойз»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

20.45. «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч ТВ»

Группа H

23.00. «Порту» — «Шахтер»
Онлайн-трансляция

23.00. «Антверпен» — «Барселона»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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