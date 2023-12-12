Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 13 декабря

Сегодня, 23:00
13 декабря, в среду, запланированы восемь матчей заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует расписание и трансляции. Время начала — московское.
«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию в перекличке всех матчей игрового дня. Ключевые события встречи будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Телеканал «Матч Премьер» проведет перекличку всех игр.
23.00. «Боруссия» — «ПСЖ»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»
23.00. «Ньюкасл Юнайтед» — «Милан»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч ТВ»
23.00. «Атлетико» — «Лацио»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»
23.00. «Селтик» — «Фейеноорд»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на сайте matchtv.ru
20.45. «РБ Лейпциг» — «Янг Бойз»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»
20.45. «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч ТВ»
23.00. «Порту» — «Шахтер»
Онлайн-трансляция
23.00. «Антверпен» — «Барселона»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»
Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры