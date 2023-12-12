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Лига чемпионов

Сегодня, 19:00

Лига чемпионов: смотреть трансляцию всех матчей 12 декабря в прямом эфире

12 декабря состоятся восемь матчей группового турнира Лиги чемпионов сезона 2023/2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эрик тен Хаг, главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Фото Global Look Press
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12 декабря, во вторник, запланированы восемь матчей заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует расписание и трансляции. Время начала — московское.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию в перекличке всех матчей игрового дня. Ключевые события встречи будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Телеканал «Матч Премьер» проведет перекличку всех игр. Начало эфира — 22.45 мск.

Расписание и трансляции матчей Лиги чемпионов 2023 / 2024 12 декабря

Группа А

23.00. «Манчестер Юнайтед» — «Бавария»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч ТВ»

23.00. «Копенгаген» — «Галатасарай»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Арена»

Группа B

20.45. «Ланс» — «Севилья»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

20.45. ПСВ — «Арсенал»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Футбол 3»

Группа C

23.00. «Наполи» — «Брага»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

23.00. «Унион» — «Реал»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»

Группа D

23.00. «Интер» — «Реал Сосьедад»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»

23.00. «Зальцбург» — «Бенфика»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на matchtv.ru

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Галатасарай
ФК Копенгаген
ФК Ланс
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Севилья
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