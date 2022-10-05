«Ливерпуль» — «Рейнджерс»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Ливерпуль» переиграл «Рейнджерс» (2:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Голами отметились защитник Трент Александр-Арнолд и нападающий Мохамед Салах, который реализовал пенальти.

«Ливерпуль» набрал 6 очков и занимает 2-е место в группе А. «Рейнджерс» располагается на последней строчке, не имея очков.