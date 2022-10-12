«Маккаби» — «Ювентус»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Маккаби» переиграл «Ювентус» (2:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча прошла в Израиле.

В этом матче двумя голами отметился полузащитник Омер Ацили. Он забил на 7-й и 42-й минутах. Для израильской команды эта победа стала первой с 2002 года.

После четырех туров «Ювентус» занимает третье место в группе H, отставая от лидирующих «ПСЖ» и «Бенфики» на 4 очка.