«Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Црвеной Звездой» во встрече группового турнира Лиги чемпионов 19 сентября, во вторник. Матч пройдет на арене «Этихад Стэдиум» в Манчестере, начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда».

Смотреть видеотрансляцию матча можно будет в прямом эфире на канале «Матч Футбол 2». Начало — в 21.45 во вторник.

Вместе с «Ман Сити» и «Црвеной Звездой» в одной группе G также выступают «Янг Бойз» и «Лейпциг».

В прошлом сезоне команда Хосепа Гвардиолы завоевала трофей ЛЧ-2022/23. «Горожане» в финале турнира победили «Интер» со счетом 1:0.

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляции игр 19 сентября