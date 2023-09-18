«ПСЖ» на своем поле в Париже примет дортмундскую «Боруссию» в матче группового турнира Лиги чемпионов во вторник, 19 сентября. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс», начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию самых важных событий противостояния «ПСЖ» — «Боруссия» Д.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию матча можно будет на канале «Матч ТВ». Начало — в 21.45.

«Боруссия» и «ПСЖ» выступают в группе F вместе с «Миланом» и «Ньюкаслом».

Розыгрыш ЛЧ текущего сезона 2023 / 2024 в последний раз пройдет в привычном формате: 32 участника основного турнира главного еврокубка разбиты на 8 групп по 4 команды в каждой. Каждая команда проведет по 6 матчей: дважды с каждым соперником — дома на своем поле и в гостях.

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляции игр 19 сентября