Масалитин назвал «Наполи» явным фаворитом в противостоянии с «Миланом» в ЛЧ

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от итальянского противостояния в четвертьфинале Лиги чемпионов между «Миланом» и «Наполи».

«Вот так случается, что и в чемпионате Италии, и на Кубок встречаются одни и те же команды. Команды прекрасно друг друга знают, Явный фаворит — это «Наполи», который показывает если не лучшую, то одну из лучших игр в Европе. «Милан» в том году был очень хорошо готов, очень хорошо играл, но в этом году случаются провалы, чего не скажешь о «Наполи», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов: «Реал» — «Челси», «Интер» — «Бенфика», «Манчестер Сити» — «Бавария», «Милан» — «Наполи».