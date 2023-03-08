Масалитин о «Бавария» — «ПСЖ»: «Месси и Мбаппе могут в одиночку решить исход любого матча»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ». Игра пройдет сегодня, 8 марта, начало — в 23.00 мск.

«Счет 1:0 ни о чем не говорит. У «ПСЖ» хорошая команда. Неймар получил травму, но чемпионат мира показал, что Месси и Мбаппе могут в одиночку решить исход любого матча. Когда играют такие гранды, счет 1:0 не является весомым преимуществом», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

14 февраля мюнхенцы выиграли у парижан со счетом 1:0. Единственный гол тогда забил нападающий Кингсли Коман.