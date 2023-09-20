Артета — о возвращении «Арсенала» в ЛЧ: «Это был длительный процесс и мы должны извлечь максимум пользы»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал возвращение команды в Лигу чемпионов. Клуб сыграет в турнире впервые с сезона-2016/17.

«Каждый раз когда я смотрел, а нас там не было, я чувствовал разочарование. Этот клуб должен играть в Лиге чемпионов. Это был длительный процесс, но мы здесь, и сейчас мы должны извлечь максимум пользы. Думаю, что мы это сделали, мы стали лучше, как команда, усилили состав и заслужили быть здесь», — приводит слова Артеты сайт УЕФА.

20 сентября «Арсенал» дома сыграет с ПСВ в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 по московскому времени.