Кейн назвал «Манчестер Сити», «Реал» и «Баварию» фаворитами Лиги чемпионов

Сегодня, 13:53
Нападающий «Баварии» Харри Кейн ответил на вопрос, кого считает явными фаворитами на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.
«Я не очень уверен, хотя, конечно, нужно упомянуть действующего чемпиона «Манчестер Сити». Еще есть «Реал» Мадрид с его фантастической историей, и я думаю, что «Бавария» также входит в число фаворитов. Конечно, Лига чемпионов — это очень сложный турнир с невероятными поединками против великолепных команд, и никогда не знаешь, что может случиться. Наша цель — контролировать то, что мы можем контролировать, и показать нашу лучшую версию», — приводит Marca слова Кейна.
20 сентября «Бавария» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 по московскому времени.