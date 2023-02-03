0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 05:39

«Милан» не включил Меньяна и Ибрагимовича в заявку на плей-офф Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Златан Ибрагимович.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Милан» объявил свой состав на плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала «россонери» сыграют против «Тоттенхэма».

Миланский клуб не включил в заявку вратаря Майка Меньяна и нападающего Златана Ибрагимовича. Оба продолжают восстанавливаться от травм.

Состав «Милана» на плей-офф Лиги чемпионов: Балло-Туре, Браим Диас, Беннасер, Калабрия, Де Кетеларе, Флоренци, Габбиа, Жиру, Тео Эрнандез, Калулу, Кьяер, Крунич, Леао, Татарушану, Миранте, Ориги, Мессиас, Побега, Ребич, Салемакерс, Томори, Тонали, Тиау

Список B: Нава, Юнгдал, Палоски, Кубиш, Боззолан, Бартезаги, Бакун, Зероли, Гала, Фольо, Эль Хилали, Лонги, Алези.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Тоттенхэмом» пройдет в Милане 14 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.

Златан Ибрагимович
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Бешеные траты и хитрость «Челси», рекорд по расходам и гигантский контракт Роналду. Чем запомнится зимнее окно
В Киеве задержали издевавшихся над девушками ради донатов для ВСУ молодых людей
В Кремле призвали «быть проще» и оформлять обычные загранпаспорта
В Европарламенте признали участие НАТО в украинском конфликте
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Материалы сюжета: Лига чемпионов: 1/8 финала — пары и расписание матчей
Президент «Баварии» — о травме Мбаппе: «Если он не сыграет, то «ПСЖ» будет немного слабее»
«ПСЖ» объявил, что Мбаппе выбыл на три недели. Он пропустит матч с «Баварией»
Мбаппе может пропустить матч против «Баварии» из-за травмы
Источник: «ПСЖ» больше не хочет вести дела с «Челси» из-за срыва трансфера Зиеша
Бешеные траты и хитрость «Челси», рекорд по расходам и гигантский контракт Роналду. Чем запомнится зимнее окно
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Владимир Бут — о премиальных в «Боруссии» за победу в ЛЧ: «Основе заплатили по 500 тысяч марок. Мне — 150».