«Милан» на своем поле примет «Ньюкасл» в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов во вторник, 19 сентября. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, начало — в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния «Милан» — «Ньюкасл».

Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Футбол 2». Начало — в 19.30.

«Милан» и «Ньюкасл» попали в группу F Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024. Вместе с ними в квартете «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия».

В прошлом сезоне победителем ЛЧ стал «Манчестер Сити». В финальной игре команда тренера Хосепа Гвардиолы победила «Интер» со счетом 1:0 (единственный гол на 68-й минуте забил испанский полузащитник «горожан» Родри).

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляции игр 19 сентября