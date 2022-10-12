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Лига чемпионов

Сегодня, 18:54

«Наполи» — «Аякс»: стартовые составы. Кварацхелия выйдет с первых минут

Мария Гусева

«Наполи» примет «Аякс» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Вингер хозяев Хвича Кварацхелия появится на поле с первых минут.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ким, Жезус, Оливера, Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Лосано, Кварацхелия, Распадори.

«Аякс»: Пасвер, Басси, Блинд, Тимбер, Санчес, Тейлор, Альварес, Классен, Бергвейн, Бергхейс, Кудус.

После трех туров «Наполи» лидирует в группе А, набрав 9 очков. «Аякс» занимает 3-е место с 3 очками.

Матч «Наполи» — «Аякс» состоится сегодня, 12 октября, начало — в 19.45 (мск).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры.

Лига чемпионов. Группа A
12 окт, 19:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Аякс

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Хвича Кварацхелия
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аякс
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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