Сегодня, 18:54
«Наполи» примет «Аякс» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
Вингер хозяев Хвича Кварацхелия появится на поле с первых минут.
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ким, Жезус, Оливера, Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Лосано, Кварацхелия, Распадори.
«Аякс»: Пасвер, Басси, Блинд, Тимбер, Санчес, Тейлор, Альварес, Классен, Бергвейн, Бергхейс, Кудус.
После трех туров «Наполи» лидирует в группе А, набрав 9 очков. «Аякс» занимает 3-е место с 3 очками.
Матч «Наполи» — «Аякс» состоится сегодня, 12 октября, начало — в 19.45 (мск).
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры.
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