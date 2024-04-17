Фюллкруг: «Матчи с «ПСЖ» будут отличаться от наших матчей на групповой стадии»

Нападающий «Боруссии» Никлас Фюллкруг прокомментировал победу над «Атлетико» (4:2) в ответном матче Лиги чемпионов.

«Мы очень усердно старались. Было весело играть здесь сегодня. Я никогда раньше не играл на таком уровне и очень горжусь выходом в полуфинал Лиги чемпионов со своей командой. Матчи с «ПСЖ» будут отличаться от наших матчей на групповой стадии», — цитирует пресс-служба УЕФА Фюллкруга.

«Боруссия» по сумме двух встреч одержала победу и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «ПСЖ».