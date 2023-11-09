Нойер: «Возвращение в команду в матче Лиги чемпионов против «Галатасарая» — особенное событие для меня»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу над «Галатасараем» (2:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Особенный матч, великолепная атмосфера. Домашний матч при искусственном освещении — особенное событие для любого футболиста. Возвращение в команду в матче Лиги чемпионов против такого крепкого соперника — особенное событие для меня», — цитирует пресс-служба УЕФА Нойера.

«Бавария» нбарала 12 очков и гарантировала себе выход в плей-офф из группы А. «Галатасарай» с 4 очками занимает 3-е место.