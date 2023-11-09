Тухель: «Очень горжусь тем, как «Бавария» сыграла с «Галатасараем»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу над «Галатасараем» (2:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Я очень горжусь тем, как мы сыграли. Последняя неделя была тяжелой. Несколько дней назад у нас была выездная игра в Дортмунде, и вы все еще можете это почувствовать. Но это потрясающее достижение. Мы набрали 12 очков и уверенно лидируем в группе. Это очень важно, потому что это была наша цель», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

«Бавария» нбарала 12 очков и гарантировала себе выход в плей-офф из группы А. «Галатасарай» с 4 очками занимает 3-е место.