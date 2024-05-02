Нуну Мендеш: «Сосредоточимся на следующей игре и сделаем все возможное, чтобы «ПСЖ» победил»

Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы знали, что это будет тяжелый матч. Они играли дома при поддержке болельщиков. Мы старались изо всех сил, чтобы победить, но у нас ничего не вышло. Затем мы немного погнались за игрой. В ответном матче мы выложимся по полной. До конца противостояния осталось 90 минут. Мы сосредоточимся на следующей игре и сделаем все возможное, чтобы победить. У нас максимальная мотивация, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы победить», — цитирует пресс-служба УЕФА Мендеша.

Ответная игра состоится через неделю, 7 мая, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — 22.00 по московскому времени.