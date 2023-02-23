0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 05:21

Онана накричал на Джеко во время матча с «Порту». Вратаря пришлось успокаивать одноклубникам

Евгений Козинов
Корреспондент
Хакан Чалкахноглу закрыл рот рукой Андре Онана.
Фото Twitter
Telegram Дзен

Голкипер «Интера» Андре Онана не сдержал эмоций в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (1:0). Камерунский вратарь накричал на нападающего Эдина Джеко из-за плохой реализации моментов.

Успокаивать Онана пришлось полузащитнику команды Хакану Чалханоглу. Турок подошел к нему и закрыл рот рукой, что сразу успокоило голкипера.

«Каждый может говорить, что думает. В этом адреналин на поле. Если мы злимся, но побеждаем — это еще лучше», — отметил Онана после игры.

Ответная игра состоится 14 марта в Португалии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Ромелу Лукаку в&nbsp;матче &laquo;Интер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Порту&raquo;. Возвращение Лукаку в «Интер» получалось провальным. Теперь его гол может открыть дорогу в четвертьфинал Лиги чемпионов
Андре Онана
Эдин Джеко
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
1
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/8 финала: «ПСЖ» — «Бавария» и другие матчи
Лукаку вышел на первое место по голам среди бельгийцев в Лиге чемпионов
Онана: «Очень рад за Лукаку, как и вся наша команда»
«Интер» впервые с сезона-2009/10 выиграл три подряд матча в Лиге чемпионов
Консейсау остался доволен игрой «Порту» в матче с «Интером»
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Гвардиола: «Ничью можно считать хорошим результатом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Онана: «Очень рад за Лукаку, как и вся наша команда»

Лукаку вышел на первое место по голам среди бельгийцев в Лиге чемпионов