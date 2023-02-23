Онана накричал на Джеко во время матча с «Порту». Вратаря пришлось успокаивать одноклубникам

Голкипер «Интера» Андре Онана не сдержал эмоций в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (1:0). Камерунский вратарь накричал на нападающего Эдина Джеко из-за плохой реализации моментов.

Успокаивать Онана пришлось полузащитнику команды Хакану Чалханоглу. Турок подошел к нему и закрыл рот рукой, что сразу успокоило голкипера.

«Каждый может говорить, что думает. В этом адреналин на поле. Если мы злимся, но побеждаем — это еще лучше», — отметил Онана после игры.

Ответная игра состоится 14 марта в Португалии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.