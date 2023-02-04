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Лига чемпионов

Сегодня, 16:44

Поттер объяснил исключение Обамеянга из заявки «Челси» на Лигу чемпионов

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер объяснил исключение форварда Пьера-Эмерика Обамеянга из заявки команды на Лигу чемпионов.

«Обамеянг — профессионал. Понимаю, что он будет расстроен, но ему просто не повезло. Он будет бороться за свое место в составе до конца сезона. Конечно, был разговор по этому поводу, это необходимо. Обамеянг не сделал ничего плохого», — приводит слова тренера The Independent.

33-летний Обамеянг перешел в «Челси» из «Барселоны» летом 2022 года.

В сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за лондонскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
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Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

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Ф1(-1.5)

21%

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ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Пьер-Эмерик Обамеянг
ФК Челси
Грэм Поттер
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