«ПСЖ» второй сезон подряд вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов

«ПСЖ» проиграл «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В среду, 8 марта, парижане на «Альянц Арене» проиграли в ответной встрече — 0:2. Тремя неделями ранее команда Кристофа Гальтье потерпела поражение на своем поле — 0:1.

Парижский клуб во втором сезоне подряд не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов. Год назад «ПСЖ» в 1/8 финала проиграл «Реалу» — 1:0 и 1:3.

Перед этим французская команда в сезоне-2020/21 играла в полуфинале, а в сезоне-2019/20 в финале главного еврокубкового турнира.