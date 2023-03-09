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Лига чемпионов

Сегодня, 01:08

«ПСЖ» второй сезон подряд вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
8 марта. «Бавария» — «ПСЖ» — 2:0. Лионель Месси.
Фото Reuters
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«ПСЖ» проиграл «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В среду, 8 марта, парижане на «Альянц Арене» проиграли в ответной встрече — 0:2. Тремя неделями ранее команда Кристофа Гальтье потерпела поражение на своем поле — 0:1.

Парижский клуб во втором сезоне подряд не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов. Год назад «ПСЖ» в 1/8 финала проиграл «Реалу» — 1:0 и 1:3.

Перед этим французская команда в сезоне-2020/21 играла в полуфинале, а в сезоне-2019/20 в финале главного еврокубкового турнира.

Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Гол Шупо-Мотинга принес «Баварии» победу над «ПСЖ». Мюнхенцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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