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Лига чемпионов

Сегодня, 00:51

«Реал» обыграл «Брагу» и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Алина Савинова
Игроки «Реала».
Фото Reuters
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«Реал» дома одержал победу над «Брагой» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:0.

У мадридского клуба голами отметились Брахим Диас, Винисиус Жуниор и Родриго.

«Реал» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, набрав 12 очков за 4 матча. «Брага» с 3 очками занимает третье место в группе С.

Ранее «Наполи» и «Унион» сыграли вничью — 1:1. У неаполитанцев 7 очков и вторая позиция в группе С. Немецкая команда набрала только 1 очко и располагается на последней строчке.

Лига чемпионов. Группа C
08 нояб, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:0
Брага
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2023-2024/groups/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Брага
ФК Реал
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