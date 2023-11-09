«Реал» обыграл «Брагу» и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Реал» дома одержал победу над «Брагой» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:0.

У мадридского клуба голами отметились Брахим Диас, Винисиус Жуниор и Родриго.

«Реал» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, набрав 12 очков за 4 матча. «Брага» с 3 очками занимает третье место в группе С.

Ранее «Наполи» и «Унион» сыграли вничью — 1:1. У неаполитанцев 7 очков и вторая позиция в группе С. Немецкая команда набрала только 1 очко и располагается на последней строчке.