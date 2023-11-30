«Реал» вырвал победу у «Наполи»

«Реал» переиграл «Наполи» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 4:2. Встреча прошла в Мадриде.

Нападающий неаполитанцев Джованни Симеоне на 9-й минуте встречи открыл счет. Мадридская команда почти сразу отыгралась благодаря голу Родриго. В середине первого тайма «Реал» вышел вперед — забил Джуд Беллингем, установив очередной рекорд клуба.

Сразу после перерыва полузащитник «Наполи» Замбо Ангисса сравнял счет. На 84-й минуте вышедший на замену Нико Пас забил третий гол хозяев. Уже в добавленной время Хоселу с передачи Беллингема упрочил преимущество «Реала».

«Реал» с 15 очками продолжает лидировать в группе С, гарантировав уже ранее себе выход в плей-офф. «Наполи» идет на второй строчке с 7 очками, опережая «Брагу» на 3 очка.