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Лига чемпионов

Сегодня, 01:00

«Реал» вырвал победу у «Наполи»

Евгений Козинов
Корреспондент
29 ноября. Реал — Наполи — 3:2.
Фото Global Look Press
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«Реал» переиграл «Наполи» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 4:2. Встреча прошла в Мадриде.

Нападающий неаполитанцев Джованни Симеоне на 9-й минуте встречи открыл счет. Мадридская команда почти сразу отыгралась благодаря голу Родриго. В середине первого тайма «Реал» вышел вперед — забил Джуд Беллингем, установив очередной рекорд клуба.

Сразу после перерыва полузащитник «Наполи» Замбо Ангисса сравнял счет. На 84-й минуте вышедший на замену Нико Пас забил третий гол хозяев. Уже в добавленной время Хоселу с передачи Беллингема упрочил преимущество «Реала».

«Реал» с 15 очками продолжает лидировать в группе С, гарантировав уже ранее себе выход в плей-офф. «Наполи» идет на второй строчке с 7 очками, опережая «Брагу» на 3 очка.

Лига чемпионов. Группа C
29 нояб, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
4:2
Наполи

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2023-2024/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Наполи
ФК Реал
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