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Сегодня, 20:45

«Реал Сосьедад» — «Бенфика»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Матч ТВ» покажет в прямом эфире трансляцию игры ЛЧ «Реал Сосьедад» — «Бенфика» 8 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Арсен Захарян.
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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8 ноября «Реал Сосьедад» дома в городе Сан-Себастьян (Испания) сыграет против «Бенфики» в матче группы D Лиги чемпионов. Встреча пройдет в среду на стадионе «Аноэта». Начало — в 20.45 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» на ТВ и своем сайте matchtv.ru бесплатно покажет в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Реал Сосьедад» — «Бенфика». Начало — в 20.30 мск.

Следить за формальными событиями игры «Реал Сосьедад» — «Бенфика» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, занимает первое место в турнирной таблице группы D с 7 очками. «Бенфика» располагается на четвертой строчке с 0 баллов.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы в актуальном виде, статистика и лучшие бомбардиры на сайте «СЭ».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Реал Сосьедад
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