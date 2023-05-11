Агуэро: «Не понимаю, что происходит с «Реалом» в ЛЧ. Они тренируются только ради нее»

Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро выразил удивление игрой «Реала» в Лиге чемпионов.

«Не понимаю, что происходит с «Реалом» в Лиге чемпионов. Кажется, что они тренируются только ради нее. Вы смотрите на их игру в ла лиге и думаете: «Как они могут так играть?» Но затем в Лиге чемпионов игроки превращаются в персонажей из Dragon Ball Z («Драконий жемчуг Зет» — аниме, основанное на одноименной манге). Это безумие» — приводит слова Агуэро Sport.es.

В первом матче 1/2 финала турнира «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1). Следующая встреча между командами пройдет 17 мая.