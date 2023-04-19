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Лига чемпионов

Сегодня, 18:23

Тухель считает, что «Баварии» в матче с «Манчестер Сити» поможет вера в себя

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился мнением об ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Первая встреча команд завершилась со счетом 3:0 в пользу «горожан».

«Нам нужно чудо. Нужно быть реалистами, — но мы верим в себя. Это ответный матч. Нам нужно верить, вера в наших руках. Нам нужно добиться результата с помощью командного духа, эффективности и энергии.

Мы не одни, мы можем сражаться как команда, и у нас есть наши зрители, которые будут готовы сражаться вместе с нами», — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

Ответный матч пройдет на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене в среду, 19 апреля. Начало встречи — в 22.00 мск.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
Томас Тухель
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