Винисиус, Браим Диас, Стоунс и Бастони претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. На почетное звание претендуют Винисиус Жуниор («Реал»), Браим Диас («Милан»), Джон Стоунс («Манчестере Сити») и Алессандро Бастони («Интер»). На этой неделе состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. «Реал» обыграл «Челси» (2:0), «Милан» выиграл у «Наполи» (1:0), «Манчестер Сити» разгромил «Баварию» (3:0), а «Интер» победил «Бенфику» (2:0). Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.