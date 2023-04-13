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Лига чемпионов

Сегодня, 01:18

Винисиус, Браим Диас, Стоунс и Бастони претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов.
Фото УЕФА
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Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

На почетное звание претендуют Винисиус Жуниор («Реал»), Браим Диас («Милан»), Джон Стоунс («Манчестере Сити») и Алессандро Бастони («Интер»).

На этой неделе состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. «Реал» обыграл «Челси» (2:0), «Милан» выиграл у «Наполи» (1:0), «Манчестер Сити» разгромил «Баварию» (3:0), а «Интер» победил «Бенфику» (2:0).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Винисиус Жуниор
Джон Стоунс
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ФК Реал
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