Эльмас: «Мы можем перевернуть ход противостояния с «Миланом» в ответной игре»

Полузащитник «Наполи» Эльиф Эльмас прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы можем перевернуть ход этого противостояния в ответной игре, потому что у нас стойкий характер, сильные игроки и сильный тренер. Знали, что у «Милана» отличная команда. Мы неплохо сыграли и должны повторить все на своем стадионе», — цитирует пресс-служба УЕФА Эльмаса.

Ответный матч пройдет в Неаполе через неделю, 18 апреля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.