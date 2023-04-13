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Лига чемпионов

Сегодня, 01:52

Эльмас: «Мы можем перевернуть ход противостояния с «Миланом» в ответной игре»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Наполи» Эльиф Эльмас прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы можем перевернуть ход этого противостояния в ответной игре, потому что у нас стойкий характер, сильные игроки и сильный тренер. Знали, что у «Милана» отличная команда. Мы неплохо сыграли и должны повторить все на своем стадионе», — цитирует пресс-служба УЕФА Эльмаса.

Ответный матч пройдет в Неаполе через неделю, 18 апреля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

12&nbsp;апреля. &laquo;Милан&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Хвича Кварацхелия и&nbsp;Браим Диас. Лучшая команда Италии? «Милан» обыграл «Наполи» дважды за десять дней
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2037771--milan-vs-napoli/
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