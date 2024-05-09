Винисиус и Хуммельс претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. 7 и 8 мая состоялись ответные матчи 1/2 финала.

На почетное звание претендуют нападающий «Реала» Винисиус Жуниор и защитник «Боруссии» Матс Хуммельс.

На этой неделе дортмундская «Боруссия» обыграла «ПСЖ» (1:0), а «Реал» выиграл у «Баварии» (2:1).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

«Боруссия» сыграет с «Реалом» в финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня на «Уэмбли».