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Лига чемпионов

Сегодня, 19:00

В Испании и Франции усилят меры безопасности перед матчами Лиги чемпионов

Руслан Минаев
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Правоохранительные органы усилят меры безопасности перед матчами Лиги чемпионов.

Как сообщает испанская газета Pais, за порядком перед первым матчем 1/4 финала ЛЧ «Реал» — «Манчестер Сити» будут следить более 2 тысяч полицейских. Представитель правительства Мадрида Франсиско Мартин отметил, что власти также увеличат число специальных агентов по борьбе с террористическими угрозами.

Во Франции также усилят меры безопасности перед первым матчем 1/4 финала ЛЧ «ПСЖ» — «Барселона».

«Мы не можем концентрировать наши усилия на одних местах и бросать другие. Повсюду работает жандармерия и служба внешней разведки. Очевидно, что касается Лиги чемпионов, я попросил главу нашей разведки поделиться имеющейся у нас информацией с партнерами касательно матча, который пройдет завтра в Париже», — цитирует РИА «Новости Спорт» главу МВД Франции Жеральда Дарманена.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» пройдет 9 апреля в Мадриде. Игра «ПСЖ» — «Барселона» состоится 10-го числа в Париже. Начало встреч — в 22.00 мск.

Источник: РИА
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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