В Испании и Франции усилят меры безопасности перед матчами Лиги чемпионов

Правоохранительные органы усилят меры безопасности перед матчами Лиги чемпионов.

Как сообщает испанская газета Pais, за порядком перед первым матчем 1/4 финала ЛЧ «Реал» — «Манчестер Сити» будут следить более 2 тысяч полицейских. Представитель правительства Мадрида Франсиско Мартин отметил, что власти также увеличат число специальных агентов по борьбе с террористическими угрозами.

Во Франции также усилят меры безопасности перед первым матчем 1/4 финала ЛЧ «ПСЖ» — «Барселона».

«Мы не можем концентрировать наши усилия на одних местах и бросать другие. Повсюду работает жандармерия и служба внешней разведки. Очевидно, что касается Лиги чемпионов, я попросил главу нашей разведки поделиться имеющейся у нас информацией с партнерами касательно матча, который пройдет завтра в Париже», — цитирует РИА «Новости Спорт» главу МВД Франции Жеральда Дарманена.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» пройдет 9 апреля в Мадриде. Игра «ПСЖ» — «Барселона» состоится 10-го числа в Париже. Начало встреч — в 22.00 мск.