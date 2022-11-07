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Лига чемпионов

Сегодня, 15:51

Бутрагеньо: «Ливерпуль» очень сложный соперник, но мы «Реал Мадрид»

В «Реале» отреагировали на жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов
Руслан Минаев
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Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо отреагировал на жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. «Сливочные» сыграют с «Ливерпулем».

«Встретятся два клуба с большой историей. Думаю, атмосфера в матчах будет наэлектризованной, такие игры интересны фанатам. Мы постараемся защитить свой статус чемпионов, осознавая с кем сыграем.

Чемпионат мира повлияет на весь последующий расклад в этом сезоне. Посмотрим, в каком состоянии будут игроки. Надеюсь, мы сможем подойти к матчу в идеальных кондициях.

«Ливерпуль» — команда-чемпион, а их фанаты гонят их вперед во время домашних матчей. «Ливерпуль» — это очень сложный соперник, но мы «Реал Мадрид». Второй матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу», где команду поддержат наши фанаты», — цитирует Бутрагеньо Marca.

Первые матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 14-15 и 21–22 февраля 2023 года. Ответные — 7-8 и 14–15 марта 2023 года.

Эмилио Бутрагеньо
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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